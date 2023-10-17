Єгипет розлютився на Захід через палестинських біженців і перейшов до погроз — ЗМІ

Країна впустить лише іноземців та палестинців із подвійним громадянством

На тлі військового конфлікту між бойовиками ХАМАСу та Ізраїлем влада Єгипту заявила, що не хоче приймати палестинських біженців. Країна погрожує відправити їх до Європи.

Таку інформацію повідомили у Financial Times. Видання посилається на власні джерела.

"Ви хочете, щоб ми взяли 1 мільйон людей? Що ж, я збираюся відправити їх до Європи. Ви так дбаєте про права людини — що ж, ви їх і приймайте", — наводить видання слова неназваного єгипетського чиновника.

Зазначається, що Каїр "розгніваний" тиском Заходу з вимогою відкрити КПП для палестинських біженців напередодні ізраїльського наступу. Влада Єгипту побоюється, що країну змушуватиме прийняти потік біженців на Синайський півострів.

Глава Міністерства закордонних справ країни вже заявив, що "примусове переміщення" не вирішить палестинської кризи. Влада Єгипту аргументує небажання прийняти біженців тим, що країна має слабку економіку і недостатньо інфраструктури для прийняття такої кількості людей.

Крім того, на думку чиновника, якщо прийняти біженців на підставі тимчасового розміщення, додому вони повернуться не скоро. Або зовсім не виїдуть із Єгипту. До того ж, багато біженців згодом можуть стати новими бойовиками, які захочуть помститися Ізраїлю. Єгипет, на чиїй території вже були бази ІДІЛ, не бажає цього.

На даний момент влада Єгипту готова лише пропустити гуманітарну допомогу. Країна впустить лише іноземців та палестинців із подвійним громадянством.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен спробував переконати єгипетського президента Абдель Фатха Ас-Сісі та наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана прийняти думку Вашингтона щодо конфлікту ХАМАСу та Ізраїлю. Але у відповідь він зіткнувся із запеклим опором із боку найвпливовіших лідерів арабського світу.