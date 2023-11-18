Фінляндія закрила кордон з росією, на КПП почалися сутички: подробиці (відео)

Чотири з девʼяти пунктів пропуску припинили свою роботу

Фінляндія зіштовхнулась з великим напливом мігрантів, які прибувають з росії. Тому країна була вимушена закрити чотири з дев'яти прикордонних переходів на кордоні з росією. У ніч на суботу, 18 листопада, призупинено роботу КПП "Іматра", "Нієрала", "Нуйямаа" та "Ваалімаа" на південно-східній ділянці кордону. На деяких з них виникли сутички.

У цьому районі залишається відкритим лише залізничний прикордонний пункт "Вайніккала", що знаходиться на гілці Санкт-Петербург — Гельсінкі. Про це повідомила прикордонна служба Фінляндії, пише DW.

Рішення, яке оголосив кілька днів тому прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, діятиме протягом трьох місяців до 18 лютого. За заявами влади Фінляндії, воно пов'язане з різким збільшенням потоку нелегальних мігрантів із третіх країн із території рф

У пʼятницю, 17 листопада, на кордоні росії та Фінляндії зросла кількість громадян Іраку, Сирії, Ємену та інших країн Близького Сходу, які потребують притулку, але не мають необхідних документів. За даними фінських прикордонників, на південному сході країни було зареєстровано 163 таких мігрантів — удвічі більше, ніж за попередній тиждень.

Для розгляду прохань про притулки залишаться відкритими два прикордонні пункти: "Салла" на кордоні Фінляндії з Мурманською областю та "Вартіус" на кордоні з Карелією, уточнив Орпо. Крім того, продовжать роботу пункти "Райя-Йоосеппі" та "Куусамо", а також залізничний пункт пропуску "Вайніккала".

На пункті пропуску "Нієрала" виникли сутички після його закриття. Правоохоронцям довелось застосувати сльозогінний газ.

У Фінляндії звинувачують росії

Гельсінкі звинуватили російську сторону в організації цього потоку, вказавши, що таке вже траплялося у 2015 році. За словами президента Фінляндії Саулі Ніїністе, країна була готова "до такого роду гидоти з боку рф". У МЗС росії відкинули звинувачення.

Співрозмовник видання YLE, який займається перевезенням людей, розповів, що російські прикордонники почали пропускати громадян третіх країн без необхідних віз. "КПП закрили, але нам відкрили інший вхід", – розповів контрабандист. YLE виявило в інтернеті рекламні оголошення арабською мовою про подібні "тури" до Фінляндії за 2 тисячі доларів.

Заступник голови фінської прикордонної служби Маркку Хассінен заявив, що влада вважає цю діяльність "чітко організованою", оскільки вона "не могла виникнути сама по собі". "Це серйозна загроза національній безпеці, яка вже обтяжує діяльність влади у районі східного кордону", — заявив Хассінен.

Тим часом російські держЗМІ повідомили про акцію протесту росіян у Гельсінкі проти закриття прикордонних переходів на кордоні. У суботу, 18 листопада, близько 300 людей закликали відкрити кордон із рф.

Раніше "Телеграф" писав, що президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили росію в умисній спробі дестабілізувати ситуацію в їхніх країнах з використанням мігрантів.