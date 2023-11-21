Мігранти теж зброя: в ISW розповіли про гібридну тактику росії

Скоріше за все, таким чином рф намагається дестабілізувати кордони країн НАТО

Російські терористи ведуть гібридну війну проти європейських країн, використовуючи нелегальних мігрантів. Зокрема у 2021 році це відчула на собі Польща, а тепер – Фінляндія, яку рф намагається дестабілізувати за допомогою хвиль мігрантів.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проводять паралель між напливом мігрантів на російсько-фінському кордоні та міграційну кризу на кордоні Польщі – коли у 2021 році російська ФСБ за допомогою білоруського КДБ намагалася дестабілізувати там ситуацію, перекинувши на кордон натовпи мігрантів. Мігранти атакували кордон, намагалися прорватися у Польщу, а білоруські прикордонники допомагали мігрантам та провокували поляків.

Кремль тоді скористався кризою, щоб звинуватити НАТО у спробі агресії проти Білорусі. Аналітики вважають, що нинішня спроба рф створити міграційну кризу у Фінляндії – це спецоперація рф, спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в країнах НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили росію в умисній спробі дестабілізувати ситуацію в їхніх країнах з використанням мігрантів.

Фінляндія зіштовхнулась з великим напливом мігрантів, які прибувають з росії. Тому країна була вимушена закрити чотири з дев'яти прикордонних переходів на кордоні з росією. У ніч на суботу, 18 листопада, призупинено роботу КПП "Іматра", "Нієрала", "Нуйямаа" та "Ваалімаа" на південно-східній ділянці кордону. На деяких з них виникли сутички.