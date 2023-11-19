Россия нападет на НАТО, если дать ей восстановить потери в Украине: аналитики дали неутешительный прогноз

Вопрос уже не стоит так, придется ли НАТО вести войну, вопрос стоит, когда Альянсу придется воевать

Российскому террористическому режиму после прекращения войны в Украине понадобится от шести до десяти лет для восстановления вооруженных сил с учетом опыта боевых действий. А десять лет спустя россияне могут попытаться напасть уже непосредственно на НАТО.

Об этом сообщили аналитики Немецкого общества внешней политики (DGAP). По их мнению, российский диктатор владимир путин или его преемник через десять лет могут начать атаку на Североатлантический Альянс, совершив нападение на страны Балтии.

"Окно для возможного российского нападения откроется, как только россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом", – говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что часы начнут обратный отсчет до новой войны, когда боевые действия в Украине прекратятся. Хотя рф понесла огромные потери – аналитики оценивают их более чем в 250 тысяч единиц живой силы – большую часть родов войск и флотов все еще удается содержать во вполне боеспособном состоянии, в том числе кибервойска, РВСН, Балтийский, Северный и Тихоокеанский флоты, и другие. Россия способна обучать до 280 тысяч рекрутов в год, что за десять лет даст россиянам 2,8 млн человек для новой армии, которая уже не совершит тех ошибок, которые были в Украине.

В докладе также отмечается, что шесть лет – это минимальный срок, за который НАТО должно подготовиться к отражению нападения россии. Вопрос не в том, придется ли вести новую войну, вопрос в том – когда.

"Альянс больше не исключает нападения россии. Именно россия определяет эти временные рамки из-за сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала", — отмечается в докладе.

Война в Украине пока не дает россии восстанавливать вооруженные силы

Также аналитики напоминают, что в отличие от демократических стран, рф иммунна к общественному недовольству из-за сильного путинского репрессивного аппарата. Мотивация распропагандированных россиян очень велика, а непосредственно путин уже неоднократно угрожал НАТО ядерным оружием и будет делать это и дальше. Поэтому единственный выход – готовиться к отражению нового нападения россии и всячески поддерживать Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению немецких СМИ, хотя весенне-летнее контрнаступление украинских войск, на которое многие возлагали большие надежды, не достигли своей цели и впереди Украину ждут зима и позиционная война – все еще есть надежды на победу.