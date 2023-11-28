рф проводит массированную атаку на Украину: применяют много групп дронов и не только

Вечером 28 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются сразу в нескольких регионах страны. В ВСУ говорят об атаке дронов сразу с нескольких направлений.

По данным Воздушных Сил ВСУ, одни из ударных БПЛА ВС рф заходят в воздушное пространство Полтавщины и держат курс на северо-запад. Еще несколько групп летательных аппаратов противника сейчас находятся в Днепропетровской области.

Кроме того несколько групп ударных БПЛА были зафиксированы в Херсонской и Николаевской областях. Во время обнаружения они держали курс на северо-запад.

Помимо этой угрозы, отмечают в ВСУ, существует еще и вероятность применения баллистического вооружения в следующих областях: Сумская, Полтавская, Донецкая и Харьковская.

Напомним, ранее мы писали о том, что на днях рф провела массированную атаку дронами на Киевщину. В этот раз оккупанты применили новинку — черные "Шахеды". Цвет этот достигается из-за карбона, которым обшили БПЛА, чтобы сделать его менее заметным для украинских сил ПВО.