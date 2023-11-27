Война — день 642: оккупанты ищут слабые места возле Купянска и давят на Бахмут

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а основные боевые действия разворачиваются на востоке нашей страны. В частности растет количество столкновений на линии Купянск-Сватово-Кременная, где у ВСУ есть определенные успехи. Вместе с тем, там же россияне пытаются прощупать оборону Купянска даже несмотря на то, что это для них оборачивается большими потерями. Напряжение не спадает и у Бахмута, где россияне посылают в бой новые волны солдат в попытках продавить линию обороны украинских защитников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:05 Российские террористы запустили по Украине еще одну ракету Х-59, но ее тоже сбили. Пусков не было, беспилотников в небе тоже нет.

Оккупационная "власть" в Крыму пожаловалась, что непогода уже затронула 500 тысяч человек на полуострове – именно столько людей сейчас остались без света, а кое-где и без отопления. Больше всего пострадали от шторма Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский, Ленинский районы, три человека получили ранения.

00:00 Оккупанты запустили ракету Х-59 в сторону Кропивницкого. Судя по всему, до цели она не долетела.

О том, что происходило 24 ноября, читайте в материале: Война — день 639: россияне не могут сдержать ВСУ и запугивают украинцев "массированными ударами"

Информацию за 25 ноября смотрите по ссылке: Война — день 640: Украина ждет дополнительные системы ПВО и готовит "сюрпризы" путину

С данными за 26 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 641: оккупанты штурмуют Авдеевку и терроризируют украинцев дронами