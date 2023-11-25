Война — день 640: Украина ждет дополнительные системы ПВО и готовит "сюрпризы" путину

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 25 ноября 2023 года. Украина ожидает поступление дополнительных систем противовоздушной обороны на фоне сообщений о том, что россия накопила около 900 дальнобойных ракет для нанесения массированных ударов. В Службе безопасности Украины впервые показали кадры ударов по Крымскому мосту и анонсировали новые неприятные сюрпризы для оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушные силы предупреждают о дронах в воздушном пространстве Украины и про ракету в направлении Днепра. Местные каналы сообщали о взрывах в Запорожье.

Информацию за 22 ноября смотрите по ссылке: Война — день 637: ВСУ давят на Херсонщине, а россиянам приходится растягивать силы

С данными за 23 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 638: ВСУ продвинулись на юге, а оккупанты атакуют на четырех направлениях

О том, что происходило 24 ноября, читайте в материале: Война — день 639: россияне не могут сдержать ВСУ и запугивают украинцев "массированными ударами"