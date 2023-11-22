Война — день 637: ВСУ давят на Херсонщине, а россиянам приходится растягивать силы

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Украинские войска продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области, пока российские оккупанты атакуют позиции ВСУ на юго-западе от Бахмута, под Кременной и на Авдеевском направлении. Украинское военное командование также отмечает, что россияне также хотят захватить Купянск и перебрасывают туда подразделения заключенных и штрафников. Тем временем эксперты говорят, что такое растягивание сил приведет к тому, что на каком-то участке они могут внезапно закончиться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 БПЛА продолжают летать по Украине. Одна из групп движется через Черкасскую область на север, а вторая через Винницкую на запад

00:00 Украина продолжает оставаться под атакой российских БПЛА По меньшей мере три группы были зафиксированы в северных, центральных и южных областях, все они летят на запад.

Информацию за 19 ноября смотрите по ссылке: Война — день 634: ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, войска рф давят на востоке

С данными за 20 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 635: оккупанты штурмуют на востоке, а ВСУ перерезают логистику россиян

О том, что происходило 21 ноября, читайте в материале: Война — день 636: бои на востоке обостряются, а ВСУ продвигаются на Херсонщине