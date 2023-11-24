"Пощечина путину": в СБУ впервые показали кадры атак на Крымский мост и пообещали новые сюрпризы

В СБУ рассказали уникальные подробности атак на путинский мост в Крыму

В СБУ раскрыли детали ударов по Крымскому мосту. Глава ведомства Василий Малюк показал, как руководил спецоперацией по поражению едва ли не самой главной гордости путина.

Подробностями глава СБУ поделился в документальном фильме "Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы", который сегодня вышел на телеканале "1+1". По словам Малюка, мост на сегодняшний день функционирует не полностью.

Василий Малюк отметил, что после двух мощных ударов по Крымскому мосту, россияне не могут использовать его на полную мощность. Автомобили едут в реверсном режиме, а вес каждого авто не должен превышать 5 тонн. Что касается железнодорожной части моста, то разрешено движение только электричек максимум с пятью вагонами.

"Это была настоящая пощечина путину и рашка. Мы, по сути, разрушили миф о непобедимости рашки. Это — страна-фейк. Мост полноценно не используется, БК и все остальное они тянут паромами, поэтому вы должны понимать уровень успешности проведения тех двух атак на Крымский мост. Мы фактически перевернули философию, сам подход в военно-морских операциях. Это мнение всех наших западных партнеров, военных моряков, руководителей спецслужб. Дальше будет много сюрпризов, и не только относительно Крымского моста. Крымский мост обречен", — сказал глава СБУ.

Также украинцам показали уникальные кадры из центра проведения операции, которой лично руководили Председатель СБУ Василий Малюк и командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа. Их впервые продемонстрировали широкой публике. На видео можно заметить, как радуются украинские военные после успешного поражения цели.

Василий Малюк напомнил, что первый раз удар по Крымскому мосту был нанесен 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия владимира путина. Мост взорвал грузовик со взрывчаткой, замаскированной под промышленную пленку.

Второй удар состоялся 17 июля 2023 года при помощи специальных морских дронов "Sea Baby". В этот раз были повреждены две опоры моста, а посреди проезжей части образовалась дыра.

"Разрушения катастрофические. Эти два взрыва по автомобильному и железнодорожному участкам Крымского моста полностью остановили российскую военную логистику. Мы фактически разрушили миф о непобедимости рашка. Это – страна-фейк", – отметил Василий Малюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР записало интригующее видео из Крыма на фоне моста. Позже в разведке объяснили, что это значит и добавили, что уже работают на полуострове.