"Продолжение следует": в ГУР заинтриговали видео с Крымским мостом

Детище путина пережило уже две атаки и, похоже, они — только начало

В среду, 22 ноября, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео, на котором показало "лишнюю конструкцию" в оккупированном Крыму — Крымский мост, незаконно построенный россиянами. Также в ГУР сделали загадочный намек.

"Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует…" — сказано в комментарии к видео.

На видео, которое идет около 20 секунд, мост снят с берега. Затем камера переходит на лист бумаги с надписью "ГУР Артан", на котором лежит телефоном с изображением украинского флага. Интересно, что в публикации на Facebook, ГУР отметил спецподразделение "Артан" и сделал геометку — "Украина, Крым".

Спецподразделение "АРТАН" — подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его бойцы отметились не одной дерзкой операцией. Так, в октябре вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками в Крыму, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. В ходе столкновения врагу были нанесены значительные потери. По пути ухода после выполнения боевой задачи в Крыму воины "Артана" также провели бой на море.

Как известно, Крымский мост был атакован уже дважды – 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. В первом случае на мосту был взорван грузовик с 21 тонной взрывчатки, которую замаскировали, обмотав упаковочной пленкой. Во втором – мост атаковали морские дроны SeaBaby. В Службе безопасности Украины заявили, что обе операции были проведены с их участием.

Как сообщал "Телеграф", спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в конце октября заявил, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться и он обязательно будет разрушен. Это произойдет, когда возникнет необходимость обрезать логистические "хвосты" Крыма и сделать его островом.