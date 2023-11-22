"Далі буде": у ГУР заінтригували відео з Кримським мостом

Дітище путіна пережило вже дві атаки і, схоже, вони — лише початок

У середу, 22 листопада, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео, на якому показало "зайву конструкцію" в окупованому Криму — Кримський міст, незаконно збудований росіянами. Також у ГУР зробили загадковий натяк.

"Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде..." — йдеться в коментарі до відео.

На відео, яке йде близько 20 секунд, міст знято з берега. Потім камера переходить на аркуш паперу із написом "ГУР Артан", на якому лежить телефоном із зображенням українського прапора. Цікаво, що у публікації на Facebook, ГУР відзначив спецпідрозділ "Артан" і зробив геометку — "Україна, Крим".

Спецпідрозділ "АРТАН" — підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Його бійці відзначилися не однією зухвалою операцією. Так, у жовтні вступили в запеклу битву з російськими загарбниками у Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. У ході зіткнення ворогові було завдано значних втрат. По дорозі після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артана" також провели бій на морі.

Як відомо, Кримський міст був атакований вже двічі – 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. У першому випадку на мосту було підірвано вантажівку з 21 тонної вибухівки, яку замаскували, обмотавши пакувальною плівкою. У другому – міст атакували морські дрони SeaBaby. У Службі безпеки України заявили, що обидві операції були проведені за їх участю.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук наприкінці жовтня заявив, що удари по Кримському мосту продовжуватимуться і його обов’язково буде зруйновано. Це станеться, коли виникне потреба обрізати логістичні "хвости" Крима і зробити його островом.