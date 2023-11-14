Бояться каміння з неба? У Криму скасували масові гуляння на Новий рік та Різдво

Також обмеження запровадили в областях, що межують з Україною

У тимчасово окупованому Криму побоюються чергових ударів українських військових. Через це там скасували масові заходи з нагоди Нового року та Різдва.

Як повідомив гауляйтер Криму cергій аксьонов, проведення широких масових акцій "не планується". Він також нагадав, що окупаційна влада встановила у низці регіонів Криму і на важливих об’єктах "жовтий" рівень "терористичної небезпеки".

"Головний пріоритет – безпека. Але, звісно, зробимо все необхідне для того, щоб створити кримчанам святковий настрій. В обмеженому форматі пройдуть новорічні свята для дітей; у населених пунктах, як завжди, будуть встановлені ялинки, прикрашені вулиці", — написав він.

Своєю чергою в Курській області рф, що межує з Україною, з 15 листопада по 25 січня ввели заборону на використання піротехніки. Раніше таку ж заборону було введено і в Білгородській області.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, таке обмеження пов’язане з необхідністю "забезпечити безпеку та спокій" місцевих жителів. За його словами, у регіоні зберігається "середній рівень реагування та "жовтий" рівень терористичної небезпеки".

"Переконаний, що куряни з розумінням поставляться до встановленої заборони і відповідально підійдуть до її виконання, особливо в період святкових і вихідних днів. Спільно з органами місцевого самоврядування та федеральними структурами в рамках повноважень будемо тримати це питання на контролі", — підкреслив російський чиновник.

Нагадаємо, 4 листопада Збройні сили України завдали удару суднобудівному заводу в Керчі. Внаслідок удару був уражений малий ракетний корабель "Аскольд".