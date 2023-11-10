Знищення ракетоносця "Аскольд": як український моторний завод "допоміг" ЗСУ

Чому завод у Миколаєві допоміг знищити російський Аскольд

Завдати ракетного удару, який вразив малий ракетоносець Чорноморського флоту Росії "Аскольд" прямо в Керченському доку, ЗСУ побічно "допоміг" миколаївський газотурбінний завод, який перестав постачати ВМФ окупантів сучасні двигуни для бойових кораблів.

На це у своєму блозі звернув увагу український військовий експерт та історик Андрій Харук. За його словами, росіяни так і не змогли знайти адекватну заміну двигуну і тому будівництво подібних кораблів "Аскольду" сповільнилося.

Так, кораблі проекту 22800, до яких належав "Аскольд", мали стати дешевою заміною фрегатам з ракетним озброєнням проекту 11356Р. Сталося це тому, що після 2014 року державне НВО "Машпроект" із Миколаєва перестало постачати росії газотурбінні установки для кораблів.

Щоб вийти із ситуації, в росії вирішили будувати більш дешеві малі ракетоносці з дизельними двигунами, оскільки своїх газотурбінних установок у них немає. При цьому дизеля М-507-Д1 виробляє завод "Зірка" в Санкт-Петербурзі, оскільки після санкцій у 2014 році в росії перестали надходити німецькі дизелі, закладені в проект раніше.

"Кожен МРК (малий ракетний корабель. — Ред .) вимагає трьох таких двигунів потужністю до 8000 к.с. З точки зору виробників і експлуатантів, М-507Д-1 — справжнісінький кошмар: це творіння похмурого козломордого генія має 112 циліндрів! Фактично це спарена установка двох 56-циліндрових дизелів, з’єднаних загальною головною передачею. Ресурс двигуна невисокий — 2500-3000 годин, а заміна — трудомістка. Для порівняння — у німецьких двигунів ресурс досягає 10000-15000 годин", — пише Андрій Харук.

Така якість не дивна, адже перші М-507 ставили ще на кораблях ВМФ СРСР 1967 року. Але навіть такі "покращені", але насправді старі дизелі, виробляли буквально в одиничних екземплярах. У результаті з 18 кораблів проекту 22800 з 2015 року повністю збудовано лише чотири, один із них у Криму — МРК "Циклон", який вступив у дію в липні 2023-го, але й той будувався сім років.

Також у п’ятницю, 10 листопада, успішним ударом надводних безпілотних дронів було знищено два катери проекту 11770 (класу "Серна").