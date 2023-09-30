Росіяни ховають катери від ЗСУ: їх перевозили трасою та засвітили ремонтну базу (фото, відео)

Окупантам пообіцяли "привіт" щодо ремонтної бази

Російські окупанти бояться перевозити бойові катери морем через атаки українських дронів. Тепер їх доставляють у потрібне місце автомобілями.

Відео та фото переправляння опублікував воєнний рух українців та кримських татар "АТЕШ". Також було виявлено рембазу окупантів.

На трасі Н06 було помічено дві вантажівки, які перевозили бойові катери типу "Раптор" у бік Севастополя. Ці плавзасоби росіяни використовують для патрулювання берегової лінії Криму.

"Очевидно, що рашисти дуже налякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці", — зазначили "АТЕШ".

Крім того, агент воєнного руху виявив базу на в’їзді до Бахчисараю, де росіяни ремонтують свою техніку — вони не замаскували КамАЗи. Відомі її координати: 44.74399, 33.82226. Примітно, що база розташована поблизу жвавої траси у всіх на очах. Окупантам через їхню необережність пообіцяли "привіт" найближчим часом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін вербує "вагнерівців" у нову ПВК. Проте український генерал заявив, що ця ідея є провальною.