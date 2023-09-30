Россияне прячут катера от ВСУ: их перевозили по трассе и засветили ремонтную базу (фото, видео)

Оккупантам пообещали "привет" по ремонтной базе

Российские оккупанты боятся перевозить боевые катера по морю из-за атак украинских дронов. Теперь их доставляют в нужное место автомобилями.

Видео и фото переправки опубликовало военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ". Также была обнаружена рембаза оккупантов.

На трассе Н06 были замечены два грузовика, которые перевозили боевые катера типа "Раптор" в сторону Севастополя. Эти плавсредства россияне используют для патрулирования береговой линии Крыма.

"Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", — отметили "АТЕШ".

Кроме того, агент военного движения обнаружил базу на въезде в Бахчисарай, где россияне ремонтируют свою технику — они не замаскировали КАМАЗы. Известны ее координаты: 44.74399, 33.82226. Примечательно, что база расположена вблизи оживленной трассы у всех на виду. Оккупантам из-за их неосторожности пообещали скорый "привет".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин вербует "вагнеровцев" в новую ЧВК. Однако украинский генерал заявил, что эта идея провальная.