Боятся камней с неба? В Крыму отменили массовые гуляния на Новый год и Рождество

Также ограничения ввели в граничащих с Украиной областях рф

Во временно оккупированному Крыму опасаются очередных ударов украинских военных. Из-за этого там отменили массовые мероприятия по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщил гауляйтер Крыма сергей аксенов, проведение широких массовых акций "не планируется". Он также напомнил, что оккупационные власти установили в ряде регионов Крыма и на важных объектах "желтый" уровень "террористической опасности".

"Главный приоритет – безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", — написал он.

В свою очередь в граничащей с Украиной Курской области рф с 15 ноября по 25 января ввели запрет на использование пиротехники. Ранее такой же запрет был введен и в Белгородской области.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, такое ограничение связано с необходимостью "обеспечить безопасность и спокойствие" местных жителей. По его словам, в регионе сохраняется "средний уровень реагирования и"желтый" уровень террористической опасности".

"Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней. Совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий будем держать этот вопрос на контроле", — подчеркнул российский чиновник.

Напомним, 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по судостроительному заводу в Керчи. В результате удара был поражен малый ракетный корабль "Аскольд".