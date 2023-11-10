Уничтожение ракетоносца "Аскольд": как украинский моторный завод "помог" ВСУ

Почему завод в Николаеве помог уничтожить российский Аскольд

Нанести ракетный удар, поразивший малый ракетоносец Черноморского флота рф "Аскольд" прямо в керченском доке, ВСУ косвенно "помог" николаевский газотурбинный завод, который перестал поставлять ВМФ оккупантов современные двигатели для боевых кораблей.

На это в своем блоге обратил внимание украинский военный эксперт и историк Андрей Харук. По его словам, россияне так и не смогли найти адекватную замену двигателю и потому строительство подобных "Аскольду" кораблей замедлилось.

Так, корабли проекта 22800, к которым относился "Аскольд", должны были стать дешевой заменой фрегатам с ракетным вооружением проекта 11356Р. Произошло это потому, что после 2014 года государственное НПО "Машпроект" из Николаева перестало поставлять россии газотурбинные установки для кораблей.

Чтобы выйти из ситуации, в рф решили строить более дешевые малые ракетоносцы с дизельными двигателями, поскольку своих газотурбинных установок у них нет. При этом дизеля М-507-Д1 производит завод "Звезда" в Санкт-Петербурге, поскольку после санкций в 2014-м году в рф перестали поступать немецкие дизели, заложенные в проект ранее.

"Каждый МРК (малый ракетный корабль. — Ред.) требует трех таких двигателей мощностью до 8000 л.с. С точки зрения производителей и эксплуатантов, М-507Д-1 — самый настоящий кошмар: это творение сумрачного козломордого гения имеет 112 цилиндров! Фактически это спаренная установка двух 56-цилиндровых дизелей, соединенных общей главной передачей. Ресурс двигателя невысокий — 2500-3000 часов, а замена — трудоемкая. Для сравнения — у германских двигателей ресурс достигает 10000-15000 часов", — пишет Андрей Харук.

Такое качество неудивительно, ведь первые М-507 ставили еще на кораблях ВМФ СССР в 1967-м году. Но даже такие "улучшенные", но на деле — старые дизеля, производили буквально в единичных экземплярах. В результате из 18 кораблей проекта 22800 с 2015 года полностью построены лишь четыре, один из них в Крыму — МРК "Циклон", вступивший в строй в июле 2023-го, но и тот строился семь лет.

Также в пятницу, 10 ноября, успешным ударом надводных беспилотных дронов были уничтожены два катера проекта 11770 (класса "Серна").