Лідер кримських татар отримав звання Героя України. Біографія Мустафи Джемілєва

Джемілєв провів у радянських таборах понад 15 років

Громадський діяч та один з лідерів кримськотатарського руху Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України до свого вісімдесятиріччя, нагороду йому особисто вручав президент Володимир Зеленський. Джемілєв веде активну громадську діяльність, всупереч своїм поважним літам, є автором десятків законопроєктів, а цього року навіть розповідав про репресії рф у анексованому Криму у Саудівській Аравії, літав до Туреччини. "Телеграф" розповідає детальніше біографію визначного українця:

Мустафа Джемілєв народився 13 листопада 1943 року в кримському селі Ай-Серез поблизу міста Судак під час німецької окупації. У віці лише пів року постраждав від радянської депортації кримських татар — адже 18 травня 1944 року разом з усім кримськотатарським народом його сім'я була депортована до Узбекистану. Після закінчення школи намагався вступити до університету, та не зміг через заборону приймати до університету кримських татар. Тоді пішов працювати токарем на Ташкентському авіаційному заводі, брав участь у нелегальній молодіжній організації "Союз кримськотатарської молоді". Коли його розігнали, Джемілєва звільнили з роботи, за ним почало шпигувати КДБ.

Протягом 1966-1983 років Джемілєв був засуджений за свою дисидентську і правозахисну діяльність сім разів та провів у радянських таборах понад 15 років. Найвідоміший процес над Джемілєвим в Омську висвітлювали майже усі західні медіа через сухе голодування, яке тривало 303 дні.

Під час перебування на волі працював слюсарем, електрослюсарем, токарем, різноробом, інженером у радгоспі. У 1986 році остаточно звільнений з радянських тюрем, у 1987-му переїхав до Бахчисараю. Як розповів Джемілєв в інтерв'ю Ukraїner, після повернення до Криму Джемілєв не повернувся до Ай-Сереза. Як лідер кримськотатарського національного руху він мав жити у центрі Криму. Тому спочатку придбав маленький будинок неподалік Сімферополя, а потім переселився до Бахчисараю. Родове село навідував щороку.

З 1987 по 1989 рр. Джемілєв керував Центральної ініціативною групою національного руху кримських татар. У 1989-1991 рр. очолював Організацію кримськотатарського національного руху.

Розкуркулений і викуплений назад будинок батьків Джемілєва, фото: Ukrainer

У червні 1991 року зібрався Курултай кримськотатарського народу, на якому обрано президію цієї організації — Меджліс кримськотатарського народу. Головою Меджлісу був обраний Джемілєв, який займав цю посаду до листопада 2013 року.

Був одним з основних проукраїнських політичних діячів Криму — брав участь у мітингах і домагався деескалації ситуації на півострові, за чотири дні до псевдореферендуму мав телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. У липні 2014-го подав позов проти рф до ЄСПЛ у зв'язку з порушенням прав кримських татар. Зараз йому заборонений в'їзд до Криму з боку окупаційної влади.

"Коли мені в аеропорту Сімферополя видали папірець про те, що мені на п'ять років заборонено в'їзд на територію росії, було сумно і смішно. Зла іронія долі. 28 років тому я приїхав із російського Магадана до рідного Криму. Хтось знав, що в моє життя знову увірветься росія. Але я повернусь додому, обов'язково повернуся. Наш народ звик до труднощів, він і не таке переживав", — заявив Джемілєв в одному з інтерв'ю.

Після окупації Криму Росією Мустафа Джемілєв продовжує відстоювати права свого народу. У 2014 році обраний нардепом 8-го скликання від БПП (№5 у списку). Голова підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин, жертв політичних репресій Комітету з питань прав людини. Прогульник засідань Верховної Ради 8 скликання. У 2014-2019 – уповноважений Президента у справах кримськотатарського народу.

Фото із соцмереж

У 2019 році обраний нардепом 9-го скликання від "Європейської Солідарності" (№6 у списку, безпартійний). Того ж року також був довіреною особою кандидата у президенти Петра Порошенка за 216 округом (м. Київ). Член фракції "ЄС" у Верховній Раді. Член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Мустафа Джемілєв

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну активно включився у громадську діяльність. Приміром, у березні 2022 року Джемілєв зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, де обговорювали у тому числі питання підтримки України, загрози для кримськотатарського народу від агресора. А травні цього року прибув до Саудівської Аравії на саміт Ліги арабських держав, де серед тем були повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих.

Мустафа Джемілєв та голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу

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