Герою України світить кримінальна справа? Журналістка поширила гучний інсайд щодо генерала з оточення Залужного

Генерал-лейтенанта нібито хочуть зняти з посади та оголосити йому підозру

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв може стати фігурантом кримінального провадження щодо стрімкого просування російських окупаційних військ на півдні країни в лютому-березні 2022 року. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила відома журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва, посилаючись на власні джерела.

За словами журналістки, генерал-лейтенанта нібито хочуть зняти з посади та оголосити йому підозру. Данилюк-Єрмолаєва згадує матеріал ВВС Україна щодо проблемного питання "здачі Півдня" та пошуку винних у стрімкому прориві росіян з Криму. Це питання дійсно дамокловим мечем висить у суспільстві з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Саме на нього (генерал-лейтенанта Сергія Наєва. — Ред.) хочуть повісити Чонгар і Маріуполь", — пише журналістка. Вона стверджує, що таке потенційне рішення може бути пов’язане з підготовкою діючої влади до можливих виборів, чутки про які не один місяць ходять в політикумі. При цьому головним суперником діючого президента Володимира Зеленського називали головнокомандувача Валерія Залужного, хоча сам генерал жодних намірів будувати політичну кар’єру не озвучував. Генерал Наєв є наближеним до Залужного і входить в його найближче коло. Джерела "Телеграфу" в оточенні головкома ЗСУ підтвердили чутки, що Наєв може стати фігурантом кримінального провадження.

Журналістка Данилюк-Єрмолаєва підкреслила, що справою проти Наєва нібито хочуть ослабити саме Залужного. Останнім часом навколо головкому з’являється багато відверто дивних чуток. Зокрема, минулого тижня нардеп Ар’єв опублікував резонансну інформацію щодо планів Офісу президента зняти Залужного з посади. Втім, через короткий проміжок часу він видалив цей пост. Також інсайди щодо можливих звільнень генералів були і в нещодавній статті Time, яка викликала бурхливе обговорення в Україні.

Після виходу статті Time з посади неочікувано було звільнено командувача ССО генерала Віктора Хоренка.

Наостанок Данилюк-Єрмолаєва нагадала, що Наєв відповідає за оборону України на північному напрямку. "Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ "Північ". Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?" — пише журналістка.

Варто зазначити, що схожі інсайди про можливе провадження щодо Наєва в понеділок опублікували нардеп Олексій Гончаренко та колишній депутат Борислав Береза.

Хай там як, у понеділок стало відомо, що генерал Наєв відвідав Обʼєднане командування Збройних сил НАТО "Брюнссум". На зустрічі з іноземними колегами Наєв розповів про досвід нашої країни у відповідних питаннях безпеки, зокрема під час планування та проведення операцій.

Також слід згадати, що після декількох гарячих тижнів, коли ширились чутки про можливість проведення виборів президента під час війни, Володимир Зеленський особисто, здавалось би, поставив крапку в цьому питанні, закликавши всіх гравців відмовитись від політики в часи повномасштабної агресії Росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в нещодавньому інтерв’ю розповів про ставлення партнерів щодо виборів, а також зазначив, що їх проведення стане можливим лише за умови виконання п’яти пунктів, озвучених Володимиром Зеленським.

Зокрема, мова про участь у виборному процесі військових та переселенців, а також забезпечення демократичного процесу волевиявлення.