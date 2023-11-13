Герою Украины светит уголовное дело? Стало известно о планах увольнения трех командующих ВСУ

Генерал-лейтенанта якобы хотят снять с должности и объявить ему подозрение

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев может стать фигурантом уголовного производства относительно стремительного продвижения российских оккупационных войск на юге страны в феврале-марте 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная журналистка Марина Данилюк-Ермолаева, ссылаясь на собственные источники.

По словам журналистки, генерал-лейтенанта якобы хотят снять с должности и объявить подозрение. Данилюк-Ермолаева упоминает материал ВВС Украины по проблемному вопросу "сдачи Юга" и поиску виновных в стремительном прорыве россиян из Крыма. Этот вопрос действительно висит дамокловым мечом в обществе с первых дней полномасштабного вторжения.

"Именно на него (генерал-лейтенанта Сергея Наева. — Ред.) хотят повесить Чонгар и Мариуполь", — пишет журналистка. Она утверждает, что такое потенциальное решение может быть связано с подготовкой действующей власти к возможным выборам, слухи о которых не один месяц ходят в политикуме. При этом главным соперником действующего президента Владимира Зеленского называли главнокомандующего Валерия Залужного, хотя сам генерал никаких намерений построить политическую карьеру не озвучивал. Генерал Наев приближен к Залужному и входит в его ближайший круг. Источники "Телеграфа" в окружении главкома ВСУ подтвердили слухи, что Наев может стать фигурантом уголовного производства.

Журналистка Данилюк-Ермолаева подчеркнула, что делом против Наева якобы хотят ослабить именно Залужного. В последнее время вокруг главкома появляется много откровенно странных слухов. В частности, на прошлой неделе нардеп Арьев опубликовал резонансную информацию о планах Офиса президента снять Залужного с должности. Впрочем, через короткое время он удалил этот пост. Также инсайды по поводу возможных увольнений генералов были и в недавней статье Time, которая вызвала бурное обсуждение в Украине.

После выхода статьи Time с поста неожиданно был уволен командующий ССО генерал Виктор Хоренко.

В заключение Данилюк-Ермолаева напомнила, что Наев отвечает за оборону Украины на северном направлении. "Сергей Наев сейчас в статусе командующего ОСУВ "Північ". Как и кто себе представляет защиту Киева без опытного управленца? Нужно ли жителям Оболони и Бучанского направления готовиться к дублю два из-за политических амбиций отдельных лиц?" – пишет журналистка.

В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в военно-политическом руководстве пишет, что министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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Стоит отметить, что подобные инсайды о возможном производстве в отношении Наева в понедельник опубликовали нардеп Алексей Гончаренко и бывший депутат Борислав Береза.

Как бы то ни было, в понедельник стало известно, что генерал Наев посетил Объединенное командование Вооруженных сил НАТО "Брюнссум". На встрече с иностранными коллегами Наев рассказал об опыте нашей страны в соответствующих вопросах безопасности, в частности, при планировании и проведении операций.

Также следует упомянуть, что после нескольких горячих недель, когда ходили слухи о возможности проведения выборов президента во время войны, Владимир Зеленский лично, казалось бы, поставил точку в этом вопросе, призвав всех игроков отказаться от политики во время полномасштабной агрессии России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в недавнем интервью рассказал об отношении партнеров к выборам, а также отметил, что их проведение станет возможным только при условии выполнения пяти пунктов, озвученных Владимиром Зеленским.

В частности, речь идет об участии в выборном процессе военных и переселенцев, а также обеспечении демократического процесса волеизъявления.