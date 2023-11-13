Екс-чоловік Віри Брежнєвої Меладзе продає віллу в окупованому Криму: названо ціну особняка (фото)

Артист навіть знизив цінник на віллу у Криму

Відомий російський продюсер, композитор та виконавець Костянтин Меладзе, з яким розлучилася українська співачка Віра Брежнєва після повномасштабного вторгнення росії в Україну, продає свою віллу в окупованому Криму. Швидше за все, рішення про продаж Меладзе ухвалив через загрозу, що віп-житло росіяни можуть у нього відібрати і "націоналізувати".

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash із посиланням на свої джерела серед ріелторів, Костянтин Меладзе навіть зробив знижку на елітну нерухомість в окупованому Криму. Так, спочатку особняк коштував 300 мільйонів рублів, а тепер цінник – 289 мільйонів.

Відомо, що лакшері-віла Меладзе знаходиться у гурзуфському елітному селищі "Вілла троянд", що біля Ялти, а вся ділянка з будинком та басейном займає 12 гектарів площі.

Зазначається, що двоповерховий особняк було збудовано у 2010 році, проте сам Костянтин Меладзе бував там дуже рідко. А тепер вирішив продати нерухомість на півострові, боячись, що її просто відберуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни продали "націоналізовану" квартиру родини Зеленських у Криму. Названо чималу суму угоди.