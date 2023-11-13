Экс-муж Веры Брежневой Меладзе продает виллу в оккупированном Крыму: названа цена особняка (фото)

Артист даже снизил ценник на виллу в Крыму

Известный российский продюсер, композитор и исполнитель Константин Меладзе, с которым развелась украинская певица Вера Брежнева после полномасштабного вторжения рф в Украину, продает свою виллу в оккупированном Крыму. Скорее всего решение о продаже Меладзе принял из-за угрозы, что вип-жилье россияне могут у него отобрать и "национализировать".

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash со ссылкой на свои источники среди риэлторов, Константин Меладзе даже сделал скидку на элитную недвижимость в оккупированном Крыму. Так, сначала особняк стоит 300 миллионов рублей, а теперь ценник — 289 миллионов.

Известно, что лакшери-вилла Меладзе находится в гурзуфском элитном поселке "Вилла роз", что около Ялты, а весь участок с домом и бассейном занимает 12 гектаров площади.

Отмечается, что двухэтажный особняк был построен в 2010 году, однако сам Константин Меладзе бывал там очень редко. А теперь решил продать недвижимость на полуострове, побаиваясь, что ее просто отберут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продали "национализированную" квартиру семьи Зеленских в Крыму. Названа немаленькая сумма сделки.