Лидер крымских татар получил звание Героя Украины. Биография Мустафы Джемилева

Джемилев провел в советских лагерях более 15 лет

Общественный деятель и один из лидеров крымскотатарского движения Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины к своему восьмидесятилетию, награду ему лично вручал президент Владимир Зеленский. Джемилев ведет активную общественную деятельность, вопреки своим почтенным годам, является автором десятков законопроектов, а в этом году даже рассказывал о репрессиях россии в аннексированном Крыму в Саудовской Аравии, летал в Турцию. "Телеграф" рассказывает подробнее биографию выдающегося украинца:

Мустафа Джемилев родился 13 ноября 1943 года в крымской деревне Ай-Серез вблизи города Судак во время немецкой оккупации. В возрасте всего полгода пострадал от советской депортации крымских татар — ведь 18 мая 1944 вместе со всем крымскотатарским народом его семья была депортирована в Узбекистан. После окончания школы пытался поступить в университет, но не смог из-за запрета принимать в университет крымских татар. Тогда пошел работать токарем на Ташкентском авиационном заводе, участвовал в нелегальной молодежной организации "Союз крымскотатарской молодежи". Когда его разогнали, Джемилева уволили с работы, за ним начало шпионить КГБ.

В течение 1966-1983 годов Джемилев был осужден за свою диссидентскую и правозащитную деятельность семь раз и провел в советских лагерях более 15 лет. Самый известный процесс над Джемилевым в Омске освещали почти все западные медиа из-за сухой голодовки, которая длилась 303 дня.

Во время пребывания на свободе работал слесарем, электрослесарем, токарем, разнорабочим, инженером в совхозе. В 1986 году окончательно освобожден из советских тюрем, в 1987-м переехал в Бахчисарай. Как рассказал Джемилев в интервью Ukraіner, по возвращении в Крым Джемилев не вернулся в Ай-Серез. Как лидер крымскотатарского национального движения он должен был жить в центре Крыма. Поэтому сначала приобрел маленький дом недалеко от Симферополя, а затем переселился в Бахчисарай. Родовое село посещал каждый год.

С 1987 по 1989 гг. Джемилев руководил Центральной инициативной группой национального движения крымских татар. В 1989-1991 гг. возглавлял Организацию крымскотатарского национального движения.

Раскулаченный и выкупленный назад дом родителей Джемилева, фото: Ukrainer

В июне 1991 года собрался Курултай крымскотатарского народа, на котором избран президиум этой организации — Меджлис крымскотатарского народа. Главой Меджлиса был избран Джемилев, занимавший этот пост до ноября 2013 года.

Был одним из основных проукраинских политических деятелей Крыма — участвовал в митингах и добивался деэскалации ситуации на полуострове, за четыре дня до псевдореферендума имел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. В июле 2014-го подал иск против рф в ЕСПЧ в связи с нарушением прав крымских татар. Сейчас ему запрещен въезд в Крым со стороны оккупационных властей.

"Когда мне в аэропорту Симферополя выдали бумажку о том, что мне на пять лет запрещен въезд на территорию россии, было грустно и смешно. Злая ирония судьбы. 28 лет назад я приехал из российского Магадана в родной Крым. Кто-то знал, что в мою жизнь снова ворвется россия. Но я вернусь домой, обязательно вернусь. Наш народ привык к трудностям, он и не такое переживал", — заявил Джемилев в одном из интервью.

После оккупации Крыма россией Мустафа Джемилев продолжает отстаивать права своего народа. В 2014 году избран нардепом 8-го созыва от БПП (№5 в списке). Председатель подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств, жертв политических репрессий Комитета по правам человека. Прогульщик заседаний Верховной Рады 8 созыва. В 2014-2019 – уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа.

Фото из соцсетей

В 2019 году избран нардепом 9-го созыва от "Европейской Солидарности" (№6 в списке, беспартийный). В том же году был доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко по 216 округу (г. Киев). Член фракции "ЕС" в Верховной Раде. Член Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Мустафа Джемилев

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину активно включился в общественную деятельность. К примеру, в марте 2022 года Джемилев встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждали, в том числе, вопросы поддержки Украины, угрозы для крымскотатарского народа от агрессора. А в мае этого года прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, где среди тем были возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных.

Мустафа Джемилев и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

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