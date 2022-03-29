Как Украина хочет договариваться по Крыму: подробности от Джемилева

Украина не собирается забирать Крым силой.

Один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев по итогам переговоров в Стамбуле 29 марта высказался о крымском вопросе.

Свои мысли Джемилев, который сейчас находится в Турции, озвучил во время эфира на телеканале "Суспільне", передает telegram-канал insiderUKR.

Джемилев отметил, что Украина не собирается применять концепции силы по деоккупации полуострова. Кроме того, он отметил, что если рф вступит в переговоры по Крыму, то это будет означать, что она признает данную территорию оккупированной. Согласно Женевской конвенции на оккупированных территориях должно действовать законодательство той страны, у которой территория была отнята — в данном случае украинское.

"Это важно для нас, там будут демократические права, как и до оккупации", — заявил Джемилев.

Джемилев добавил, что Украина по-прежнему остается в границах на 1991 год.

Ранее представитель украинской делегации на переговорах с россией, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил первые результаты переговоров в Стамбуле, затронув тему Крыма.