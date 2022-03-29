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Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма Новость обновлена 29 марта 2022, 15:22

Стоит отметить, что в результате переговоров никаких соглашений подписано не было.

Представитель украинской делегации на переговорах с россией, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил первые результаты новых переговоров, которые состоялись 29 марта в Стамбуле.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Михаил Подоляк отметил, что для Украины главное, чтобы государство общалось со своим народом, поэтому исполнение каких-либо решений будет только после определенной процедуры, а именно референдума, и лишь затем должна пройти их ратификация парламентами стран-гарантов.

Также советник главы ОП добавил, что все вопросы, касающиеся Крыма — это отдельный пункт договора. В течение 15 лет с россией будут проводиться переговоры по полуострову, однако в течение этого времени не должно быть никаких военных действий на территории Украины. То же самое касается и вопросов об ОРДЛО.

"Это тоже отдельный пункт" — подчеркнул Подоляк.

В свою очередь представитель украинской делегации Давид Арахамия отметил, что Украина видит Турцию как одну из гарантий безопасности. Также Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня стороны ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

Напомним, что предыдущий раунд переговорного процесса проходил в довольно необычном формате — переговорщики общались с помощью онлайн-конференции, из-за чего у делегаций возникли трудности.

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#Украина #Россия #Крым #Переговоры #Война #Михаил Подоляк
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