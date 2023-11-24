"Ляпас путіну": у СБУ вперше показали кадри атак на Кримський міст і пообіцяли нові сюрпризи

У СБУ розповіли унікальні подробиці атак на путінський міст у Криму

У СБУ розкрили деталі ударів по Кримському мосту. Глава відомства Василь Малюк показав, як керував спецоперацією з ураження чи не найголовнішої гордості путіна.

Подробицями глава СБУ поділився у документальному фільмі "Кримський міст на біс. СБУ. Спецоперація перемоги", який сьогодні вийшов на телеканалі "1+1". За словами Малюка, міст на сьогоднішній день функціонує не повністю.

Василь Малюк зазначив, що після двох потужних ударів по Кримському мосту росіяни не можуть використати його на повну потужність. Автомобілі їдуть у реверсному режимі, а вага кожного авто не повинна перевищувати 5 тонн. Щодо залізничної частини мосту, то дозволено рух тільки електричок максимум із п’ятьма вагонами.

"Це бу справжній ляпас путіну і рашці. Ми, по суті, зруйнували міф про непереможність рашки. Це — країна-фейк. Міст повноцінно не використовується, БК і все інше вони тягнуть поромами, тому ви повинні розуміти рівень успішності проведення тих двох атак на Кримський міст. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід у військово-морських операціях. Це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, керівників спецслужб. Далі буде багато сюрпризів, і не лише щодо Кримського мосту. Кримський міст приречений", — сказав голова СБУ.

Також українцям показали унікальні кадри з центру проведення операції, якою особисто керували Голова СБУ Василь Малюк та командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Їх уперше продемонстрували широкій публіці. На відео можна побачити, як радіють українські військові після успішної поразки цілі.

Василь Малюк нагадав, що вперше удару по Кримському мосту було завдано 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70-річчя володимира путіна. Міст підірвала вантажівка з вибухівкою, замаскованою під промислову плівку.

Другий удар відбувся 17 липня 2023 року за допомогою спеціальних морських дронів "Sea Baby". Цього разу було пошкоджено дві опори мосту, а посеред проїжджої частини утворилася діра.

"Руйнування катастрофічні. Ці два вибухи по автомобільній та залізничній дільницях Кримського мосту повністю зупинили російську військову логістику. Ми фактично зруйнували міф про непереможність рашки. Це — країна-фейк", — зазначив Василь Малюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ГУР записало відео з Криму, що інтригує, на тлі мосту. Згодом у розвідці пояснили, що це означає і додали, що вже працюють на півострові.