Українські військові вже у Криму: у ГУР пояснили, що означало відео з Кримським мостом

Росіяни не можуть контролювати присутність українських військових на півострові

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували загадкове відео із Кримським мостом. За словами представника відомства, українські спецназівці вже перебувають на Кримському півострові та виконують свою роботу.

Про це Андрій Юсов розповів у ефірі Радіо NV. За його словами, мета відео нагадати окупантам, що вони на чужій землі та Україна йде повертати своє.

Представник ГУР додав, що Кримський міст має бути демонтований, адже росіяни використовують його для переправки на півострів зброї, боєприпасів та живої сили. І як будь-який військовий об’єкт міст є законною ціллю.

"Це сигнал тому, що така боротьба продовжується і результат обов’язково буде", — додав розвідник.

Андрій Юсов також заявив, що Сили оборони України та деякі спецпідрозділи ГУР МО вже у Криму. Бійці виконують завдання в небі, воді та на суші, щоб знищувати сили та засоби росіян безпосередньо на території півострова. Юсов додав, що Україна не має наміру зупинятися та операції в Криму щодо знищення росіян продовжуватимуться.

"Робота захисників полягає й у візуальній присутності, яку ворог не може контролювати, не може не помічати, і не може вдавати, що його не існує", — пояснив Андрій Юсов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли буде знищено Кримський міст. Українські військові озвучиил долю незаконної російської конструкції.