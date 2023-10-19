росії не вдається захищати Кримський міст: британська розвідка оцінила зусилля України

Захист моста вимагає від росії постійної концентрації великих сил

Дві блискучі атаки на Кримський міст, які СБУ провела у жовтні 2022 та липні 2023 року, показали цікаву деталь — росіяни не здатні захистити цей об’єкт. Це означає, що він і надалі залишатиметься під загрозою нових ударів.

Незважаючи на те, що після вибухових інцидентів міст залишається "життєздатним", його використання є вкрай обмеженим. Про це йдеться в останньому звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

"Хоча міст і повністю функціонує, але його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки у жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами. Крім того, захист мосту вимагає від росії постійної концентрації великих сил, які могли бути розгорнуті в інших місцях", — зазначає розвідка Британії.

Зазначимо, що вперше Кримський міст було підірвано за допомогою вантажівки з вибухівкою 8 жовтня 2022 року. Глава СБУ Василь Малюк згодом після успішної операції розповів, як проходила підготовка. За його словами, для доставки до мосту 21 тонни вибухівки в тротиловому еквіваленті її обмотували пакувальною плівкою і рулони з нею перевозила вантажівка.

Другий випадок удару мостом стався 17 липня 2023 року. Вранці на об’єкті пролунав потужний вибух. Незабаром стало відомо, що в результаті автомобільна частина мосту зазнала значних пошкоджень. Служба безпеки України тоді заявила, що розкриє усі деталі цієї операції після перемоги у війні з окупантами.

Чому Кримський міст такий важливий для окупантів

Ця споруда є єдиним засобом сухопутного сполучення Криму з материковою частиною фактичної території росії. Міст завдовжки близько 18 кілометрів з’єднує рф і Кримський острів через острів Тузла. Складається він із двох шляхів — залізничного та автомобільного.

Російським окупантам Кримський міст потрібен для того, щоб переправляти резерви для поповнення своїх запасів на півострові. Також по ньому ворог перекидає військову техніку та живу силу. Кримський міст, йде на два напрямки – Херсонський та Запорізький.

Якщо цей об’єкт буде зруйновано, російські загарбники фактично залишаться відрізаними від росії. У них залишаться лише понтонні переправи, а це означає, що можливість постачання зброї значно скоротиться й окупанти опиняться у пастці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 вересня Міноборони рф повідомило про нібито нічну атаку на Кримський міст. У відомстві заявили, що об’єкт намагалися атакувати морським безпілотником.