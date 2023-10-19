россии не получается защищать Крымский мост: британская разведка оценила усилия Украины

Защита моста требует от россии постоянной концентрации больших сил

Две блестящие атаки на Крымский мост, которые СБУ провела в октябре 2022 и июле 2023 года, показали интересную деталь — россияне не способны защитить этот объект. Это означает, что он и дальше будет оставаться под угрозой новых ударов.

Несмотря на то, что после взрывных инцидентов мост остается "жизнеспособным", его использование крайне ограничено. Об этом говорится в последнем отчете разведки Минобороны Великобритании.

"Хотя мост и полностью функционирует, но его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами. Кроме того, защита моста требует от россии постоянной концентрации больших сил, которые могли бы быть развернуты в других местах", — отмечает разведка Британии.

Отметим, что впервые Крымский мост был подорван с помощью грузовика со взрывчаткой 8 октября 2022 года. Глава СБУ Василий Малюк спустя время после успешной операции рассказал, как проходила подготовка. По его словам, для доставки к мосту 21 тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте, ее обматывали упаковочной пленкой и рулоны с ней перевозил грузовик.

Второй случай удара по мосту произошел 17 июля 2023 года. Утром на объекте прогремел мощный взрыв. Вскоре стало известно, что в результате автомобильная часть моста получила значительные повреждения. Служба безопасности Украины тогда заявила, что раскроет все детали этой операции после победы в войне с оккупантами.

Почему Крымский мост так важен для оккупантов

Это сооружение является единственным средством сухопутного сообщения Крыма с материковой частью фактической территории россии. Мост протяженностью около 18 километров соединяет рф и Крымский полуостров через остров Тузла. Состоит он из двух путей — железнодорожного и автомобильного.

Российским оккупантам Крымский мост нужен для того, чтобы переправлять по нему резервы для пополнения своих запасов на полуострове. Также по нему враг перебрасывает военную технику и живую силу. Крымский мост, идет на два направления – Херсонское и Запорожское.

Если этот объект будет разрушен, российские захватчики фактически останутся отрезанными от россии. У них останутся только понтонные переправы, а это означает, что возможность поставок оружия значительно сократится и оккупанты окажутся в ловушке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 сентября Минобороны рф сообщило о якобы ночной атаке на Крымский мост. В ведомстве заявили, что объект пытались атаковать морским беспилотником.