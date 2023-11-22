Украинские военные уже в Крыму: в ГУР объяснили, что значило видео с Крымским мостом

Россияне не могут контролировать присутствие украинских военных на полуострове

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали загадочное видео с Крымским мостом. По словам представителя ведомства, украинские спецназовцы уже находятся на Крымском полуострове и выполняют свою работу.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире Радио NV. По его словам, цель видео напомнить оккупантам, что они на чужой земле и Украина идет возвращать свое.

Представитель ГУР добавил, что Крымский мост должен быть демонтирован, ведь россияне используют его для переправки на полуостров оружия, боеприпасов и живой силы. И как любой военный объект мост является законной целью.

"Это сигнал потому, что такая борьба продолжается и результат обязательно будет", — добавил разведчик.

Андрей Юсов также заявил, что Силы обороны Украины и некоторые спецподразделения ГУР МО уже в Крыму. Бойцы выполняют задачи в небе, воде и на суше, чтобы уничтожать силы и средства россиян непосредственно на территории полуострова. Юсов добавил, что Украина не намерена останавливаться и операции в Крыму по уничтожению россиян будут продолжаться.

"Работа защитников заключается и в визуальном присутствии, которое враг не может контролировать, не может не замечать, и не может делать вид, что его не существует", — пояснил Андрей Юсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда будет уничтожен Крымский мост. Украинские военные озвучили судьбу незаконной российской конструкции.