Война — день 639: россияне не могут сдержать ВСУ и запугивают украинцев "массированными ударами"

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 24 ноября 2023 года. Вооруженные силы Украины медленно, но уверенно добиваются успехов, что не осталось незамеченным для Европы. Российские оккупанты не могут добиться каких-либо значимых достижений на фронте, потому подло обстреливают мирных жителей и пытаются нагнать панику, рассылая манипулятивные предупреждения о якобы подготовке массовых ударов по энергетике.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:01 "Шахеды" продолжают слоняться по воздушному пространству Украины. Пока угроза действует для Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областей.

В то же время во временно оккупированном российскими террористами Джанкое прогремели взрывы. Сообщается, что было, по меньшей мере, семь мощных взрывов, другие подробности пока неизвестны.

00:00 В Воздушном пространстве Украины вражеские дроны, есть угроза для Одесской и Кировоградской областей, предупреждают Воздушные силы ВСУ.

О том, что происходило 21 ноября, читайте в материале: Война — день 636: бои на востоке обостряются, а ВСУ продвигаются на Херсонщине

Информацию за 22 ноября смотрите по ссылке: Война — день 637: ВСУ давят на Херсонщине, а россиянам приходится растягивать силы

С данными за 23 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 638: ВСУ продвинулись на юге, а оккупанты атакуют на четырех направлениях