В Украине планируют создать две новые "армии": в Минцифры раскрыли детали

Новые проекты будут заниматься двумя направлениями

В Украине анонсировали создание "Армии роботов" и "Армии РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). Они должны дополнить запущенный в 2022 году проект "Армия дронов".

Об этом в ходе включения на бизнес-форуме Forbes Tech 2023 заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, предпринимателям важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.

"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию – открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют масштабировать продукты", – сказал Федоров.

Он также напомнил, что в рамках реализации проекта "Армия дронов" в 2023 году удалось увеличить производство более чем в 100 раз. По словам главы Минцифры, в Украине – одни из лучших условий в мире, чтобы развивать это направление.

"Например, только за один день 80 единиц вражеской техники были поражены БПЛА. Речь идет о бронированной технике, пушках и т.д.", — подчеркнул министр.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что за период с 3 по 31 октября "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков, 245 орудий и 90 самоходных артиллерийских установок. Всего за это время количество поражённой техники достигло 1056 единиц. Также поражено более 590 единиц личного состава.