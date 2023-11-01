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За месяц "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков и 245 орудий, — Минцифры

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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За месяц "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков и 245 орудий, — Минцифры Новость обновлена 01 ноября 2023, 13:28

Сегодня дроны имеют решающее значение на поле боя

За последний месяц "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков, 245 пушек и 90 самоходных артиллерийских установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства цифровой трансформации за 3-31 октября.

"На прошлой неделе бойцы особенно сконцентрировались на артиллерии – минуснули 65 пушек и 14 самоходных артиллерийских установок. Именно это оружие враги активно используют для обстрелов украинских позиций. Меньше российской артиллерии — больше сохраненных жизней наших воинов. Также операторы БпЛА поразили 42 танка, 54 бронированные машины и много другой российской техники. Спасибо бойцам за продуктивную работу", — написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За месяц количество пораженной техники достигло 1056 единиц. Также поражено более 590 единиц личного состава.

количество уничтоженной техники

"Сегодня дроны имеют решающее значение на поле боя. У кого преимущество в количестве дронов и профессионализме операторов, тот побеждает. Мы гордимся тем, что операторы дронов используют переданные нами пикапы и эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав", - добавил Андрей Матюха, основатель компании Favbet, которая передала "Армии дронов" 53 новых пикапа.

Напомним, проект "Армия дронов" продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. На сегодня в рамках программы при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ.

В процессе комплектации - более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте с помощью беспилотных технологий.

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#Армия дронов