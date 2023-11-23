Россияне ударили по Чернобаевке: погибли мирные люди (фото и все подробности)

Пострадало более 60 домов

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. В четверг, 23 ноября, россияне обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Известно, что три человека погибли и еще пять были травмированы. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. На фотографиях, прикрепленных к сообщению, видно, что разрушения подверглись частным домовладениям.

Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что более 60 жилых домов и хозяйственных построек повреждены.

"Травмированным оказывается медицинская помощь. Полиция документирует последствия очередного военного преступления окупантов", — добавляет Клименко.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что военные россияне около 12:15 массированно обстреляли село Чернобаевка Херсонского района. Информацию о погибших и пострадавших там подтвердили. А также добавили, что ранее около 11:30 российские военные атаковали с беспилотника велосипедиста в Бериславе. От полученных травм он погиб.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские врачи провели сверхсложную операцию. Они спасли сердце маленького ребенка, попавшего под минометный обстрел в Херсоне.