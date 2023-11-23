Из сердца маленькой украинки извлекли осколок мины: ребенка ранили оккупанты (видео)

Ребенок чудом остался жив

Украинские врачи провели сверхсложную операцию. Они спасли сердце маленького ребенка, попавшего под минометный обстрел в Херсоне.

Об этом сообщает Институт сердца Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что их врачи извлекли из сердца девочки осколок российской мины.

Как отметил кардиохирург Борис Тудоров, четырехлетняя девочка попала под обстрел в Херсоне и чудом осталась жива. По его словам, после операции состояние ребенка стабильное.

"Еще один случай, подтверждающий геноцид россии в Украине. Даже такие маленькие дети попадают под осколки российских мин каждый день", – подчеркнул Тудоров.

Осколок вражеского снаряда удалось достать с помощью неодимового магнита. По словам хирурга, такой магнит упрощает извлечение металлических предметов из мягких тканей.

Напомним, российские оккупанты днем 11 ноября обстреляли центральную часть Херсона, где попали в жилой дом. Этот удар привел к гибели одного человека и ранению еще двоих.