Война — день 636: бои на востоке обостряются, а ВСУ продвигаются на Херсонщине

Оперативно о главном за сутки

Несмотря на похолодание и первые снегопады, боевые действия на фронте все такие же активны. Наиболее горячей точкой на фронте остается Авдеевка, которую оккупанты пытаются взять в кольцо, однако благодаря усилиям ВСУ, это им не удается. Существенное обострение также наблюдается на Купянском и Лиманском направлениях. Вместе с тем у ВСУ есть продвижение в Херсонской области и если информация обозревателей подтвердится, то речь может идти о наиболее заметном успехе за последние месяцы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Идет охота за российскими беспилотниками. По сообщению Воздушных сил ВСУ, дроны постоянно меняют направления. Сейчас они угрожают Ровенской области.

"Внимание! "Шахеды" из Хмельнитчины и Житомирщины двигаются в направлении Ровенщины!", – сказано в сообщении.

00:25 Группы БПЛА российских террористов засекли по направлению на Староконстантинов и на Юго-запад страны. Пока что ничего не сообщалось о сбитиях или прилетах.

00:00 Оккупанты вновь устраивают ночные обстрелы с использованием БПЛА, несколько групп обнаружены на севере и в центральных областях. Кроме того, была объявлена угроза баллистики на востоке

О том, что происходило 18 ноября, читайте в материале: Война — день 633: масштабная атака дронов, попытки штурмов оккупантами Авдеевки и успехи ВСУ на Херсонщине

Информацию за 19 ноября смотрите по ссылке: Война — день 634: ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, войска рф давят на востоке

С данными за 20 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 635: оккупанты штурмуют на востоке, а ВСУ перерезают логистику россиян