"Почти втрое больше, чем в 2014-м": Зеленская назвала количество женщин в ВСУ

Все больше женщин стают на защиту Украины

Выступая на Украинском Женском Конгрессе, первая леди Елена Зеленская заявила, что все больше женщин принимает участие в защите Украины в рядах ВСУ. Она назвала цифру в 43 с половиной тысячи.

Об этом говорится в материале "Телеграфа". Также, по словам Зеленской, все больше украинок развивают собственный бизнес.

"Мы с вами сами пишем роль женщин, она уже изменилась и продолжает меняться. Две важные цифры: по данным кадрового центра ВСУ на данный момент у нас уже 43 с половиной тысяч женщин военнослужащих. Это почти втрое больше, чем в 2014-м. Вторая знаковая цифра — 56 процентов созданных бизнесов за этот год это женский бизнес, что больше, чем когда-либо. Мне кажется, что из этих цифр состоит очень выразительная форма украинского женского лидерства сейчас", — отметила первая леди Украины.

Примечательно, что еще в середине октября Минобороны сообщало, что в ВСУ служит почти 43 тысячи женщин. Уточнялось, что за два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч. Судя по словам Елены Зеленской, с середины октября еще сотни украинок вступили в ВСУ.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Разница в зарплатах и права в политике: что знаковые женщины страны говорят о гендерном равенстве в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки 23 ноября по всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения. На Купянском направлении интенсивность боев несколько снизилась, наиболее активным враг был на Авдеевском направлении.