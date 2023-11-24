Перемирие между Израилем и ХАМАС не продержалось и 20 минут: что происходит в регионе

ХАМАС уже отличился циничной выходкой

Между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие, оно вступило в силу с 7:00 по местному времени в пятницу, 24 ноября. ХАМАС нарушил режим прекращения огня через 15 минут после его начала.

За несколько часов до временного прекращения огня в израильских городах, граничащих с сектором Газа, сработали ракетные сирены. Также появились сообщения об интенсивных обстрелах ЦАХАЛа по всему сектору Газа, поскольку армия стремилась достичь максимальных результатов перед паузой, пишет Times of Israel. Через 15 минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня, со стороны сектора Газы, ХАМАС обстрелял израильские поселки Эйн а-Шлоша и Кисуфим.

Напомним, по данным катарских посредников, в 16:00 в пятницу будут освобождены 13 заложников, удерживаемых в секторе Газа. После этого Израиль отпустит неопределенное количество палестинских заключенных.

В течение следующих четырех дней планируется освободить не менее 50 женщин и детей. После этого в руках палестинских террористов останется еще около 190 человек. За тот же период ожидается освобождение 150 палестинских заключенных — в основном женщин и несовершеннолетних, некоторые из которых осуждены за покушение на убийство. Кроме того, во время временного прекращения огня в сектор Газа будут допущены гуманитарные грузы и топливо.

Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных – на Западный берег, который контролирует Палестинская администрация. В СМИ писали, что Израиль не освободит палестинцев, пока не увидит своих граждан.

Как сообщал "Телеграф", 17 ноября стало известно, что высокопоставленный представитель боевиков ХАМАС Ахмад Бахар был убит. Он получил тяжелые ранения в результате авиаудара.