Израиль и ХАМАС договорились о перемирии: что известно об обмене пленными

Израиль получил предварительный список имен

В пятницу, 24 ноября, в 7 утра по местному времени начнется перемирие между Израилем и ХАМАСом. Предстоит обмен пленными.

Планируется, что гражданские заложники будут освобождены в 16:00 по местному времени. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари в четверг, 23 ноября, пишет CNN.

Представитель МИД Катара подчеркнул, что террористами будут освобождены тринадцать женщин и детей из 50 пленных. В то же время ожидается, что Израиль в ответ освободит 150 палестинских заключенных.

"Мы надеемся, что мы не увидим дальнейшие задержки. Я думаю, что сейчас мы достигли точки, когда все готово, и мы готовы залечь на дно", — цитирует Аль-Ансари Sky News.

Иностранное издание отмечает, что соглашение, достигнутое после переговоров посредством Катара, Египта и США, будет включать посещение Красным Крестом заложников и поставки им лекарств. Это означает, что сотни грузовиков, перевозящих гуманитарные, медицинские грузы и топливо, будут разрешены въехать в Газу. Для этого Израиль должен прекратить все воздушные миссии над южной частью сектора и сохранит ежедневное шестичасовое окно без полетов на севере.

Ранее Совет национальной безопасности Израиля заявил, что первая группа заложников не будет освобождена до пятницы, 24 ноября. Израильский чиновник сообщил CNN, что начало согласованного временного перемирия в боевых действиях также откладывается до пятницы.

"Переговоры об освобождении наших заложников продвигаются и продолжаются. Начало процесса освобождения состоится в соответствии с первоначальной договоренностью между обеими сторонами, но не ранее пятницы", — говорилось в заявлении.

Израиль и ХАМАС уже достигали соглашения о прекращении боевых действий на четыре дня и освобождении по меньшей мере 50 женщин и детей из более 230 заложников, находящихся в заложниках в Газе.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила получение предварительных списков освобождаемых заложников.

"Израиль подтверждает, что предварительный список имен был получен. Назначенные должностные лица проверяют детали списка и в настоящее время контактируют со всеми семьями", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Израиле подтвердили информацию о подготовке обмена с боевиками ХАМАС, в результате которого, как ожидается, часть пленных мирных жителей смогут вернуться домой.