Израиль подтвердил обмен пленными с ХАМАС: раскрыты детали соглашения

Обмен пленными должен быть проведен в течение 10 дней

В Израиле подтвердили информацию о подготовке обмена с боевиками ХАМАС, в результате которого, как ожидается, часть захваченных мирных жителей смогут вернуться домой.

Как информирует Bild, изначально эту информацию сообщал МИД Катара, а теперь соответствующие данные подтвердило израильское правительство.

Оно отмечает, что перемирие будет длиться максимум 10 дней, за которые из плена ХАМАС хотят освободить около 100 заложников. В свою очередь Израиль выпустит из тюрем 300 палестинцев.

В течение первых четырех дней на свободу должны выйти 50 заложников, которых будут выпускать группами по 10 человек. После этого последует 24 часовое прекращение огня, а затем будут обменяны остальные заключенные.

Согласно подсчетам, во время атаки 7 октября боевики ХАМАС похитили и вывезли в Газу около 240 человек, более 1200 были убитыми.

Как сообщалось ранее, Израиль после нападения боевиков осуществил серию бомбардировок Сектора Газы, а затем начал наземную операцию. К 15 ноябрю силы обороны Израиля смогли взять под контроль, а затем и взорвать здание парламента ХАМАС, а также ликвидировать нескольких главарей террористической организации.