Ізраїль та ХАМАС домовились про перемирʼя: що відомо про обмін полоненими

Ізраїль отримав попередній список імен

У пʼятницю, 24 листопада, о 7 ранку за місцевим часом почнеться перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Має відбутись обмін полоненими.

Планується, що цивільні заручники будуть звільнені о 16:00 за місцевим часом. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі у четвер, 23 листопада, пише CNN.

Представник МЗС Катару наголосив, що терористами буде звільнено тринадцять жінок і дітей з 50 полонених. Водночас очікується, що Ізраїль у відповідь звільнить 150 палестинських в'язнів.

"Ми сподіваємося, що ми не побачимо подальших затримок. Я думаю, що зараз ми досягли точки, коли все готово, та ми готові залягти на дно", — цитує Аль-Ансарі Sky News.

Іноземне видання зазначає, що угода, досягнута після переговорів за посередництва Катару, Єгипту та США, включатиме відвідування Червоним Хрестом заручників і постачання їм ліків. Це означає, що сотні вантажівок, що перевозять гуманітарні, медичні вантажі та паливо, матимуть дозвіл в'їхати до Гази. Та для цього Ізраїль має припинити всі повітряні місії над південною частиною сектору та збереже щоденне шестигодинне вікно без польотів на півночі.

Раніше Рада національної безпеки Ізраїлю заявила, що перша група заручників не буде звільнена до п'ятниці, 24 листопада. Ізраїльський чиновник повідомив CNN, що початок узгодженого тимчасового перемир'я в бойових діях також відкладається до п'ятниці.

"Переговори про звільнення наших заручників просуваються і тривають. Початок процесу звільнення відбудеться відповідно до початкової домовленості між обома сторонами, але не раніше п'ятниці", — йшлося в заяві.

Ізраїль і ХАМАС вже досягали угоди про припинення бойових дій на чотири дні та звільнення щонайменше 50 жінок і дітей з більш ніж 230 заручників, які перебувають у заручниках в Газі.

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу підтвердила отримання попередніх списків заручників, яких звільнять.

"Ізраїль підтверджує, що попередній список імен був отриманий. Призначені посадові особи перевіряють деталі списку і в цей час контактують з усіма сім'ями", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ізраїлі підтвердили інформацію про підготовку обміну з бойовиками ХАМАС, в результаті якого, як очікується, частина захоплених мирних жителів зможуть повернутися додому.