Ізраїль підтвердив обмін полоненими з ХАМАС: розкрито деталі угоди

Обмін полоненими має бути проведено протягом 10 днів

В Ізраїлі підтвердили інформацію про підготовку обміну з бойовиками ХАМАС, в результаті якого, як очікується, частина захоплених мирних жителів зможуть повернутися додому.

Як інформує Bild, спочатку цю інформацію повідомляло МЗС Катару, а тепер відповідні дані підтвердив ізраїльський уряд.

Воно зазначає, що перемир’я триватиме щонайбільше 10 днів, за які з полону ХАМАС хочуть звільнити близько 100 заручників. Своєю чергою Ізраїль випустить із в’язниць 300 палестинців.

Протягом перших чотирьох днів на волю мають вийти 50 заручників, яких випускатимуть групами по 10 осіб. Після цього буде 24 годинне припинення вогню, а потім буде обміняно решту ув’язнених.

Згідно з підрахунками, під час атаки 7 жовтня бойовики ХАМАС викрали та вивезли до Гази близько 240 осіб, понад 1200 були вбиті.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль після нападу бойовиків здійснив серію бомбардувань Сектору Гази, а потім розпочав наземну операцію. До 15 листопада сили оборони Ізраїлю змогли взяти під контроль, а потім підірвати будівлю парламенту ХАМАС, а також ліквідувати кількох ватажків терористичної організації.