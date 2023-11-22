Розпорядження від кремля: ПВК "Вагнер" допоможе ворогам Ізраїлю

США пригрозили запровадити санкції

Російські найманці з ПВК "Вагнер" можуть підтримати ворогів Ізраїлю та передати протиповітряне озброєння бойовикам ліванського руху "Хезболла" або Ірану.

Як повідомляє CNN, про це розповів представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 21 листопада.

"Наша інформація... вказує на те, що "Вагнер" за вказівкою російського уряду готувався надати засоби протиповітряної оборони або "Хезболлі", або Ірану", — сказав він.

Крім того, Кірбі додав, що США уважно стежитимуть за цим і у разі, якщо це станеться, застосують антитерористичні санкції проти російських фізичних чи юридичних осіб.

За його словами, подібна передача озброєння показує, наскільки зблизилися росія з Іраном та його проксі у планах постачання зброї. Кірбі додав, що співпраця лише посилилася після початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Кірбі говорив, що Іран може передати росії балістичні ракети малої дальності в обмін на допомогу у зборі космічних супутників та постачання різної електроніки.