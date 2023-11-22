Распоряжение от кремля: ЧВК "Вагнер" поможет врагам Израиля

США пригрозили ввести санкции

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" могут поддержать врагов Израиля и передать противовоздушное вооружение боевикам ливанского движения "Хезболла" или же Ирану.

Как сообщает CNN, об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 21 ноября.

"Наша информация… указывает на то, что "Вагнер" по указанию российского правительства готовился предоставить средства противовоздушной обороны или "Хезболле", или Ирану", — сказал он.

Кроме того, Кирби добавил, что США будут внимательно следить за этим и в случае, если это произойдет, применят антитеррористические санкции против российских физических или юридических лиц.

По его словам, подобная передача вооружения показывает насколько сблизились россия с Ираном и его прокси в планах поставок оружия. Кирби добавил, что сотрудничество лишь усилилось после начала российского вторжения в Украину.

Напомним, ранее Кирби говорил, что Иран может передать россии баллистические ракеты малой дальности в обмен на помощь в сборе космических спутников и поставках разной электроники.