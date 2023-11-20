Санкции "работают": в Иране показали новый Shahed на реактивном двигателе

Новый беспилотник имеет три версии, каждая из которых по-своему опасна.

Несмотря на действующие против Ирана западные санкции, Тегеран сохраняет возможность разрабатывать и выпускать технологичные типы беспилотников. Теперь Иран показал версию ударного БПЛА Shahed-136 с реактивным двигателем – под названием Shahed-238.

Об этом сообщает издание "Милитарный" со ссылкой на официальные материалы из иранских медиа. Официальный разработчик нового БПЛА – Иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

БПЛА был представлен в трех версиях на выставке достижений иранской оборонной промышленности, которую посетил непосредственно лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, как у Shahed-136, беспилотник имеет версии с инфракрасной и радиолокационной наводкой. Первая позволяет поражать теплоконтрастные цели в тылу противника, вторая превращает БПЛА в аналог противорадарных ракет, поскольку может наводиться на излучение поисковых радаров ПВО.

Что интересно, все варианты нового БПЛА обладают черным цветом фюзеляжа, что является нехарактерной чертой для иранских беспилотников. Вероятно, фюзеляжи созданы с применением радиопоглощающих материалов.

БПЛА Shahed-238 представлена в трех вариантах и в черном корпусе.

Технические характеристики нового беспилотника не раскрывались. Но, отмечает издание, теоретически БПЛА должен развивать высокую скорость вследствие наличия реактивного двигателя, однако платой за это станет уменьшенная дальность полета.

Кроме того, похоже, что беспилотник все еще нуждается в ускорении для того, чтобы взлететь. Во время демонстрации прототипа был показан запуск БПЛА с разогнанного авто – хотя дрон, скорее всего, сохранил возможность, как и у своего предшественника, запускаться со стационарной платформы с использованием твердотопливного ускорителя.

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