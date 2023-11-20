Санкції "працюють": в Ірані показали новий Shahed на реактивному двигуні

Новий безпілотник має три версії, кожна з яких по-своєму небезпечна

Попри західні санкції, які діють проти Ірану, Тегеран зберігає можливість розробляти та випускати технологічні типи безпілотників. Тепер Іран показав версію ударного БПЛА Shahed-136, яка має реактивний двигун – під назвою Shahed-238.

Про це повідомляє видання "Мілітарний" з посиланням на офіційні матеріали з іранських медіа. Офіційний розробник нового БПЛА – Іранський університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура".

БПЛА був представлений у трьох версіях на виставці досягнень іранської оборонної промисловості, яку відвідав безпосередньо лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, як у Shahed-136, безпілотник має версії з інфрачервоним та радіолокаційним наведенням. Перша дозволяє вражати теплоконтрастні цілі у тилу супротивника, друга перетворює БПЛА на аналог протирадарних ракет, оскільки може наводитися на випромінювання пошукових радарів ППО.

Що цікаво, усі варіанти нового БПЛА мають чорний колір фюзеляжу, що є нехарактерною рисою для іранських безпілотників. Ймовірно, що фюзеляжі створені із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

БПЛА Shahed-238 представлений у трьох варіантах і у чорному корпусі

Технічні характеристики нового безпілотника не розкривалися. Але, зазначає видання, теоретично БПЛА повинен розвивати високу швидкість внаслідок наявності реактивного двигуна, проте платою за це стане зменшена дальність польоту.

Окрім того, схоже, що безпілотник все ще потребує прискорення для того, щоб злетіти. Під час демонстрації прототипу було показано запуск БПЛА з розігнаного авто – хоча дрон, скоріше за все, зберіг можливість, як і у свого попередника, запускатися зі стаціонарної платформи з використанням твердопаливного прискорювача.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення українського комплексу радіоелектронної боротьби "Піранья". Він створює над бронетехнікою свого роду захисний купол і успішно пройшов польові випробування.

Україна зараз скорочує відставання від росії у системах РЕБ, а подекуди – перевершує росіян, пишуть американські ЗМІ. А от Захід системам РЕБ уваги не приділяв, за що може поплатитися.