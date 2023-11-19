Війна на радіохвилях: ЗСУ скорочують розрив із окупантами у важливому виді озброєнь, пише NYT

Електронна війна в Україні – такий же звичний елемент бойових дій, як авіаудари та наступи по землі

Війна в Україні вперше в історії продемонструвала величезну важливість систем радіоелектронної боротьби в умовах сучасного конфлікту. Бойові дії йдуть не тільки на морі, землі та у повітрі – обидві сторони ведуть постійну битву за оволодіння електромагнітним полем бою, що змушує адаптуватись спеціалістів та інженерів.

Про це пише американське видання The New York Times. Радіосигнали використовуються на фронті скрізь – для придушення каналів зв'язку з дронами та військами, визначення розташування цілей та обману керованої зброї.

"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само як погода та місцевість", – сказав виданню Браян Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона, аналітичного центру у Вашингтоні. Експерт зазначив, що тепер будь-яка війна повинна враховувати електромагнітний спектр та можливість дій у ньому.

Українські та російські інженери протягом 21 місяця війни постійно шукають нові методи боротьби з РЕБ та зв'язком супротивника. Наприклад, наприкінці 2022 року ЗСУ зіткнулися з проблемою, коли висококласні БПЛА від компанії Quantum Systems, раптово почали падати при поверненні з польоту. Виявилося, що це робота російського РЕБ – тому Quantum Systems розробила антиРЕБ-систему для БПЛА, яка базується на штучному інтелекті та додала можливість ручного керування безпілотником.

БПЛА Vector виробництва компанії Quantum Systems

"Електронна війна набула окремого розділу в нещодавньому есе генерала Валерія Залужного, головного військового командувача України. Широке використання інформаційних технологій у військовій справі стане ключем до переламування ситуації у війні з росією, написав він", – зазначає видання.

За війною в Україні уважно стежать Європа, США, Китай, які активно нарощують закупівлі РЕБ для своєї армії. Розвиток РЕБ в Україні також пішов вгору; якщо станом на 24 лютого 2022 року рф мала тотальну перевагу у системах придушення зв'язку, то зараз Україна подекуди навіть випередила росіян – створюючи нові, більш мобільні, невеликі та ефективні системи РЕБ.

Українська система РЕБ "Нота" на базі ББМ "Козак-2"

І це попри те, що рф отримала значні резерви можливостей від СРСР, де радіоелектронна боротьба була асиметричним заходом відповіді на високоточну західну зброю. А після 1991 року росія розробила та прийняла на озброєння до 60 різних нових систем.

Система РЕБ "Борисоглєбськ-2", росія

А от на західні країни можуть чекати величезні проблеми. Олександр Бережний, один з керівників компанії Quantum Systems, сказав виданню, що традиційне для НАТО нехтування системами РЕБ та захистом від них зіграло із західною технікою дуже поганий жарт.

"Ми сказали західним партнерам, що, ймовірно, 90 відсотків американських і європейських систем, які надходять в Україну, не готові зустріти виклик від російським радіоелектронної боротьби", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення українського комплексу радіоелектронної боротьби "Піранья". Він створює над бронетехнікою свого роду захисний купол і успішно пройшов польові випробування.