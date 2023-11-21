Будет тяжелее: в ВСУ оценили новую модификации иранских "Шахедов"

Новую версию "Шахеда" будет сложнее сбивать силам ПВО

В Иране представили новую модификацию ударного беспилотника Shahed -238. Обновленные БЛПА оборудованы реактивным двигателем и усовершенствованной системой наведения.

Впоследствии их может получить россия. Об этом в эфире телемарафона во вторник, 21 ноября, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, обновленный иранский беспилотник будет сложнее обнаруживать во время полета. "Вот сейчас уже появились новости, что Иран новый "Шахед" выпускает с реактивным двигателем, с различным радиолокационным наведением. Есть разные варианты. Этот "Шахед" является очень реактивным. Он окрашен уже в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой уже у этих государств есть", — сказал он.

Юрий Игнат отметил, что ВС РФ постоянно меняют тактику применения дронов. Раньше противник запускал ударные беспилотники днем, но позже враг начал атаковать ими в темное время суток. Такая тактика россиян объясняется тем, что в темноте сложнее визуально обнаруживать дрон.

Спикер Воздушных сил ВСУ также напомнил, что в Украине тоже изготавливают свои дроны в противовес вражеским.

"Уже есть образцы, которые долетают до "Москва-сити". Хочется их иметь больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли и массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она пытается наносить нам", — подчеркнул Игнат.

Он подтвердил, что в Украине производят аналог иранского беспилотника Shahed-136. И намекнул, что такие дроны уже могут применяться украинскими бойцами.

Справка

Реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 — это модификация БПЛА Shahed-136. Иране представил три варианта нового беспилотника — с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, а также с инфракрасной/оптической и радиолокационной системой наведения.

Shahed-238 может стать аналогом противорадарных ракет, которые наводятся на излучение поисковых радиолокационных станций (РЛС). Такие дроны могут сыграть важную роль в нейтрализации и прорыве систем ПВО.

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