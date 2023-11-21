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Буде важче: у ЗСУ оцінили нову модифікацію іранських "Шахедів"

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
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Юрій Ігнат розповів про новий іранський ударний дрон Новина оновлена 21 листопада 2023, 12:14
Юрій Ігнат розповів про новий іранський ударний дрон. Фото Колаж "Телеграфу"

Нову версію "Шахеда" буде складніше збивати силам ППО

В Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed-238. Оновлені БЛПА обладнані реактивним двигуном та удосконаленою системою наведення.

Згодом їх може одержати росія. Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 21 листопада, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, оновлений іранський безпілотник буде складніше виявляти під час польоту. "Ось зараз уже з’явилися новини, що Іран новий "Шахед" випускає з реактивним двигуном, з різним наведенням радіолокації. Є різні варіанти. Цей "Шахед" є дуже реактивним. Він пофарбований вже в чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення "Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий уже у цих держав є", — сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що зс рф постійно змінює тактику застосування дронів. Раніше противник запускав ударні безпілотники вдень, але згодом ворог почав атакувати ними у темний час доби. Така тактика росіян пояснюється тим, що у темряві важче візуально виявляти дрон.

Спікер Повітряних сил ЗСУ також нагадав, що в Україні теж виготовляють свої дрони на противагу ворожим.

«Вже є зразки, які долітають до «Москва-сіті». Хочеться їх мати більше., як вона намагається наносити нам", — наголосив Ігнат.

Він підтвердив, що в Україні виробляють аналог іранського безпілотника Shahed-136. І натякнув, що такі дрони можуть застосовуватися українськими бійцями.

Довідка

Реактивний дрон-камікадзе Shahed-238 – це модифікація БПЛА Shahed-136. Ірані представив три варіанти нового безпілотника — з автономною системою наведення за інерційною системою та сигналами GPS, а також з інфрачервоною/оптичною та радіолокаційною системою наведення.

Shahed-238 може стати аналогом протирадарних ракет, які наводяться на випромінювання пошукових станцій радіолокацій (РЛС). Такі дрони можуть відіграти важливу роль у нейтралізації та прориві систем ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення українського комплексу радіоелектронної боротьби "Піранья". Він створює над бронетехнікою свого роду захисний купол та успішно пройшов польові випробування.

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#Юрій Ігнат #Shahed-238