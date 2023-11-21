россия может получить от Ирана современные ракеты: в США рассказали, о чем речь

Сотрудничество с россией выгодно для Ирана

После того как в Иране презентовали новый БПАЛ Shahed с реактивным двигателем, в США заявили, что опасаются новой помощи страны россии. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что речь идет о современных баллистических ракетах малой дальности.

Об этом он заявил на брифинге 21 ноября, передает The Wall Street Journal. В США считают, что Иран становится для россии все более важным партнером, при этом извлекая определенною выгоду из этих отношений и для себя.

"Иран уже предоставил россии боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления россии баллистических ракет для использования в Украине", — сказал Кирби.

Опасения усилились после того, как в сентябре глава минобороны россии сергей шойгу посетил Тегеран. ВО время встречи с иранскими коллегами ему показали новые баллистические ракеты "Абабиль" и "Фатех-110". Более того, Белый дом подтвердил информацию о намерениях боевиков из ЧВК "Вагнера" передать систему ПВО "Панцирь-С1" ливанской военизированной группировке "Хезболла". Эта организация поддерживает Иран.

В обмен на оружие россия помогает Ирану возможности в сборке спутников, тоже предоставляет ракеты, а еще системы ПВО и военную электронику, добавил Джон Кирби.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Иране могут изготавливать ядерные бомбы. В стране хранится около 130 кг обогащенного урана.